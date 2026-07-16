Liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Ngày 16/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an các địa phương đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Đan Phượng bắt quả tang Thái Bá Ninh (SN 1999, trú xã Hoài Đức, Hà Nội) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thái Bá Ninh và tang vật vụ án

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần của Ninh 77,530 gam ketamine và 1,193 gam methamphetamine. Đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của mình và đang mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an xã Đan Phượng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm, trong quá trình tuần tra tại khu vực ngõ 3 Cẩm Phương, đường TL414, thôn Phương Hòa, xã Suối Hai, Tổ công tác Công an xã Suối Hai phát hiện, bắt quả tang Bùi Long Vũ (SN 2004, trú xã Yên Bài, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cao (SN 2000, trú phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là một túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định xác định đây là 0,2075 gam ma túy loại methamphetamine.

Bùi Long Vũ và Nguyễn Văn Cao cùng tang vật vụ việc

Hiện Công an xã Suối Hai đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.