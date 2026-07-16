English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Thứ Năm, 21:42, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát, Công an các xã Đan Phượng và Suối Hai (Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ ketamine và methamphetamine.

Ngày 16/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an các địa phương đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, Tổ công tác Công an xã Đan Phượng bắt quả tang Thái Bá Ninh (SN 1999, trú xã Hoài Đức, Hà Nội) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

lien tiep bat cac doi tuong van chuyen, tang tru ma tuy o ha noi hinh anh 1
Thái Bá Ninh và tang vật vụ án

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần của Ninh 77,530 gam ketamine và 1,193 gam methamphetamine. Đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của mình và đang mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an xã Đan Phượng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm, trong quá trình tuần tra tại khu vực ngõ 3 Cẩm Phương, đường TL414, thôn Phương Hòa, xã Suối Hai, Tổ công tác Công an xã Suối Hai phát hiện, bắt quả tang Bùi Long Vũ (SN 2004, trú xã Yên Bài, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cao (SN 2000, trú phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là một túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định xác định đây là 0,2075 gam ma túy loại methamphetamine.

lien tiep bat cac doi tuong van chuyen, tang tru ma tuy o ha noi hinh anh 2
Bùi Long Vũ và Nguyễn Văn Cao cùng tang vật vụ việc

Hiện Công an xã Suối Hai đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm tra địa bàn, lộ nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội
Kiểm tra địa bàn, lộ nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong một ngày, lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy và triệt phá vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ. Nhiều đối tượng đã bị lập hồ sơ, khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra địa bàn, lộ nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội

Kiểm tra địa bàn, lộ nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong một ngày, lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy và triệt phá vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ. Nhiều đối tượng đã bị lập hồ sơ, khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong chung cư ở Hà Nội
Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều heroin, ketamine cùng các tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong chung cư ở Hà Nội

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều heroin, ketamine cùng các tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật