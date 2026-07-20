Từ kiểm tra hành chính, Công an Hà Nội bóc gỡ hai vụ tàng trữ, mua bán ma túy

Ngày 20/7, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Chung (SN 1979, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Trúng Đích, xã Ô Diên, lực lượng công an kiểm tra hành chính Nguyễn Quý Chung, phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép heroin.

Đối tượng Nguyễn Quý Chung

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Chung. Hiện Công an xã Ô Diên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an Hà Nội cũng thông tin về vụ bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Chương Dương.

Tại Đội 6, xã Chương Dương, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Văn Cường (SN 1997) và Nguyễn Trọng Long (SN 2000) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,304 gam methamphetamine.

Các đối tượng bị bắt giữ

Mở rộng điều tra, công an triệu tập Nguyễn Xuân Thành (SN 1991, trú xã Hồng Vân, Hà Nội) để làm việc. Đối tượng đã đến Công an xã Chương Dương đầu thú, thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an xã Chương Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.