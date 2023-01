Công an Hà Nội quyết tâm cao nhất để nhân dân đón Tết Quý Mão bình yên

Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí ngày 14/1, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Mệnh lệnh ra quân, ngày 11/11/2022, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Chỉ trong 45 ngày thực hiện đợt đầu cao điểm, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng đấu tranh phòng ngừa và đánh trúng, đánh đúng các băng nhóm tội phạm. Bước đầu Công an TP Hà Nội đã đạt các kết quả, mục tiêu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố được kiểm soát chặt chẽ. Các đơn vị đã phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó, có 37 vụ có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá. Tỉ lệ điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, tỉ lệ điều tra án trộm cắp tài sản đạt 82,1%, vượt 17,1% chỉ tiêu. Tỉ lệ điều tra khám phá tội phạm do người thành niên phạm tội đạt 100%. Triệt phá 33 ổ nhóm tội phạm về hình sự, bắt 128 đối tượng..."

Điển hình là các vụ: Nhận hối lộ xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; các thủ đoạn buôn bán vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, thu giữ trên 105 kg ma túy các loại; vụ bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả vé phí đường bộ; vụ buôn bán, sản xuất hàng giả với hơn 100 tấn sách lậu…

Lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Thủ đô ngày 12/1

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thời gian tới Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình yên. “Đợt cao điểm mới đi được chặng đầu, đã giữ vững ổn định an ninh trật tự thời điểm Tết Dương lịch 2023 và giai đoạn trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Thời gian tiếp theo, để bảo vệ Tết Nguyên Đán và thời điểm sau Tết thành công, với quyết tâm cao nhất Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực, không để bị động, với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm nhân dân vui xuân đón Tết bình yên, hạnh phúc”- lãnh đao Công an Hà Nội cho hay./.