Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo làm “sổ đỏ” số tiền lớn

Thứ Sáu, 20:07, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội thông tin đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc “chạy” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời kêu gọi các bị hại liên hệ để phục vụ mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Yên Hòa (Hà Nội) vào năm 2024, liên quan đến hành vi nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trái quy định.

cong an ha noi tim bi hai vu lua dao lam so do so tien lon hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Tiến Minh tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Minh (sinh năm 1986; thường trú tại thôn Cao Sơn, phường Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nguyễn Tiến Minh vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể “lo” được sổ đỏ cho 5 thửa đất tại thôn Lặt, xã Ba Vì (Hà Nội). Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng của các bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân từng là bị hại của Nguyễn Tiến Minh nhanh chóng liên hệ để cung cấp thông tin.

Người dân có liên quan có thể liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Liên hệ với điều tra viên Phạm Hoàng Hải thụ lý vụ án số điện thoại: 0918.895.959 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

tim_bi_hai_trong_vu_lua_dao_mo_the_tin_dung.jpg

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng

VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cao Thắng/VOV.VN
Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang khẩn trương xác minh, truy tìm một nam thanh niên có hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa. Đối tượng sử dụng CMND giả gắn ảnh thật để thực hiện hành vi lừa đảo.

