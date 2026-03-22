Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng

Theo tài liệu điều tra, Phạm Tùng Lâm đã tự nhận là nhân viên ngân hàng, quảng cáo có khả năng hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng tại nhiều ngân hàng hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng. Bằng thủ đoạn này, đối tượng tạo niềm tin để tiếp cận người có nhu cầu.

Đối tượng Phạm Tùng Lâm

Sau khi hỗ trợ mở thẻ tín dụng có hạn mức, Lâm tiến hành rút tiền từ tài khoản tín dụng vừa được cấp và chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Trong một số trường hợp khác, đối tượng không thực hiện việc nâng hạn mức như cam kết mà vẫn nhận tiền của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Phạm Tùng Lâm với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra.

Thông tin liên hệ điều tra viên Trịnh Đỗ Thắng đang thụ lý vụ án, số điện thoại 0908.191.983 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.