Tìm bị hại trong vụ lừa đảo mở thẻ tín dụng

Chủ Nhật, 20:13, 22/03/2026
VOV.VN - Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; trú tại TDP Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Tùng Lâm đã tự nhận là nhân viên ngân hàng, quảng cáo có khả năng hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng tại nhiều ngân hàng hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng. Bằng thủ đoạn này, đối tượng tạo niềm tin để tiếp cận người có nhu cầu.

tim bi hai trong vu lua dao mo the tin dung hinh anh 1
Đối tượng Phạm Tùng Lâm

Sau khi hỗ trợ mở thẻ tín dụng có hạn mức, Lâm tiến hành rút tiền từ tài khoản tín dụng vừa được cấp và chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Trong một số trường hợp khác, đối tượng không thực hiện việc nâng hạn mức như cam kết mà vẫn nhận tiền của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của Phạm Tùng Lâm với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ với cơ quan điều tra.

Thông tin liên hệ điều tra viên Trịnh Đỗ Thắng đang thụ lý vụ án, số điện thoại 0908.191.983 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: tìm bị hại lừa đảo thẻ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hà Nội nhân viên ngân hàng Phạm Tùng Lâm
Triệt phá đường dây “bẫy” tiền số FTXF: lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can và đang mở rộng vụ án.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Văn Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

