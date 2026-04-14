Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Hóa (SN 1989; thường trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Hóa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/3/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hóa để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 26/3/2026, cơ quan chức năng chính thức phát lệnh truy nã.

Cơ quan Công an xác định Phạm Thị Hóa là đối tượng giữ vai trò cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Công Duy (SN 1996; thường trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) về cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Nguyễn Công Duy đã bị khởi tố bị can nhưng sau đó cũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 26/3/2026, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng này.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Công Duy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng trên ở đâu cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 081.952.1234 để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.