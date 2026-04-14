中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 18:34, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã một phụ nữ được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời truy tìm một đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Hóa (SN 1989; thường trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Hóa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/3/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hóa để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 26/3/2026, cơ quan chức năng chính thức phát lệnh truy nã.

Cơ quan Công an xác định Phạm Thị Hóa là đối tượng giữ vai trò cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Công Duy (SN 1996; thường trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) về cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Nguyễn Công Duy đã bị khởi tố bị can nhưng sau đó cũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 26/3/2026, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng này.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Công Duy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng trên ở đâu cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 081.952.1234 để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: truy nã đối tượng lừa đảo Phạm Thị Hóa lừa đảo Nguyễn Công Duy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội
Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội
Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vi Văn Thuận (SN 2000, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại một quán karaoke.

Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vi Văn Thuận (SN 2000, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại một quán karaoke.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật