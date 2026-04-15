Truy nã 2 nam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn khỏi nơi cư trú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị can gồm Vũ Văn Quang (SN 1998, thường trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) và Nguyễn Huy Dũng (SN 1994, thường trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Văn Quang

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quang và Nguyễn Huy Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cả hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 26/3/2026, cơ quan điều tra chính thức ra quyết định truy nã đối với các bị can trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện Vũ Văn Quang hoặc Nguyễn Huy Dũng ở đâu, cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0819.521.234 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Huy Dũng

Mọi thông tin có giá trị sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.