Công an Hà Nội truy tìm gấp nghi phạm gây rối trước số 33 An Trạch

Thứ Sáu, 19:15, 01/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 27/12/2025 tại khu vực trước số 33 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Ngày 01/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Lê Trang Linh (sinh năm 2009; thường trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; chỗ ở hiện nay tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) là đối tượng có liên quan đến vụ án.

Đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh

Tuy nhiên, hiện lực lượng chức năng chưa xác định được nơi ở, sinh hoạt của đối tượng này. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Lê Trang Linh.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hoặc công an nơi gần nhất và thông báo qua số điện thoại: 0983.881.982.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, mọi thông tin có giá trị sẽ phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: truy tìm đối tượng Nguyễn Lê Trang Linh Hà Nội tội gây rối trật tự công cộng
Bóc gỡ nhiều nhóm "quái xế nhí" lên mạng câu view, mang hung khí gây náo loạn phố
Bóc gỡ nhiều nhóm “quái xế nhí” lên mạng câu view, mang hung khí gây náo loạn phố

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình “tội phạm đường phố” có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Khởi tố vụ buôn giày giả thương hiệu Nike tại Thái Nguyên
Khởi tố vụ buôn giày giả thương hiệu Nike tại Thái Nguyên

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, đồng thời khởi tố bị can đối với một đối tượng kinh doanh giày giả nhãn hiệu Nike trên địa bàn.

