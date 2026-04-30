Bóc gỡ nhiều nhóm “quái xế nhí” lên mạng câu view, mang hung khí gây náo loạn phố

Gia tăng hành vi lệch chuẩn từ mạng xã hội

Dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, song vẫn xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, thậm chí mang theo hung khí như dao, kiếm, vỏ chai bia để đuổi đánh nhau trên đường phố.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một nhóm đối tượng dưới 16 tuổi tại phường Phổ Yên thường xuyên quay clip bốc đầu xe, mang theo hung khí rồi đăng tải lên các nền tảng như TikTok, Facebook nhằm “câu view”, thách thức các nhóm khác.

Công an làm việc với nhóm thiếu niên quay video bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng rồi đăng lên Tiktok

Đại diện phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, trong quý I/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 20 tài khoản mạng xã hội đăng tải các video vi phạm pháp luật, qua đó xác minh và đề nghị xử lý 25 đối tượng.

Theo Thượng tá Ma Thái Sơn, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, tình trạng thanh thiếu niên từ 12–18 tuổi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, trong đó nhiều em bị ảnh hưởng tiêu cực từ các trào lưu trên mạng xã hội, hình thành hành vi lệch chuẩn như đua xe trái phép, tụ tập gây rối, sử dụng hung khí để thể hiện bản thân.

“Đáng lo ngại, các nội dung này còn được một bộ phận người xem cổ súy, chia sẻ, vô tình tạo hiệu ứng lan truyền nguy hiểm”, Thượng tá Sơn nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp cơ sở đã tăng cường quản lý địa bàn, rà soát đối tượng, lập danh sách thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm để quản lý, giáo dục ngay từ cơ sở.

Các lực lượng như Tổ công tác đặc biệt 252, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, đặc biệt vào ban đêm tại các tuyến giao thông và khu vực công cộng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm tụ tập, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Theo số liệu của Công an tỉnh Thái Nguyên, từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 22 vụ việc liên quan đến “tội phạm đường phố”, khởi tố 14 vụ với 134 bị can về các tội danh như: giết người, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do một nhóm thanh thiếu niên gây ra

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tháng 4/2026, chỉ sau 3 ngày triển khai, lực lượng Công an đã phát hiện hơn 220 đối tượng có biểu hiện vi phạm, tạm giữ trên 150 phương tiện và thu giữ gần 10 loại hung khí nguy hiểm.

Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Theo Trung tá Bùi Huy Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các hành vi như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người có thể bị xử lý với mức án từ vài tháng tù đến tù chung thân, thậm chí tử hình. “Đặc biệt, việc sử dụng hung khí có tính sát thương cao còn có thể bị xử lý về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với mức án lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân”, Trung tá Cường thông tin.

Song song với công tác đấu tranh, lực lượng Công an đẩy mạnh phối hợp với nhà trường, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm. Công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai đa dạng, tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh.

Trung tá Nguyễn Nam Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm, đồng thời thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục.

“Tội phạm đường phố trong thanh thiếu niên đang có những diễn biến đáng lo ngại, phản ánh sự xuống cấp về nhận thức và hành vi của một bộ phận giới trẻ”, Trung tá Hưng cho biết.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình là đặc biệt quan trọng. Phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, không giao phương tiện khi chưa đủ điều kiện, đồng thời trang bị kiến thức pháp luật, định hướng lối sống lành mạnh.

Việc xây dựng môi trường sống an toàn, không bạo lực, không tệ nạn xã hội chính là giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn “tội phạm đường phố” từ sớm, từ xa.