Khởi tố vụ buôn giày giả thương hiệu Nike tại Thái Nguyên

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Hứa Chí Cường (sinh năm 1988, trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Các sản phẩm giầy nhãn hiệu NIKE (không phải là mặt hàng chính hãng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu NIKE)

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Hứa Chí Cường có hành vi kinh doanh các sản phẩm giày mang nhãn hiệu Nike nhưng không phải hàng chính hãng, qua đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của thương hiệu này.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.