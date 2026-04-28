Khởi tố vụ buôn giày giả thương hiệu Nike tại Thái Nguyên

Thứ Ba, 18:51, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, đồng thời khởi tố bị can đối với một đối tượng kinh doanh giày giả nhãn hiệu Nike trên địa bàn.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Hứa Chí Cường (sinh năm 1988, trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự.

khoi to vu buon giay gia thuong hieu nike tai thai nguyen hinh anh 1
Các sản phẩm giầy nhãn hiệu NIKE (không phải là mặt hàng chính hãng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu NIKE)

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Hứa Chí Cường có hành vi kinh doanh các sản phẩm giày mang nhãn hiệu Nike nhưng không phải hàng chính hãng, qua đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của thương hiệu này.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Thái Nguyên khởi tố tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp giày giả NIKE Công an Thái Nguyên hàng giả hàng nhái
Công an Thái Nguyên cảnh báo vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ
VOV.VN - Ngày 28/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí quân dụng và vật liệu nổ có chiều hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ra quân trấn áp tội phạm đường phố, xử lý nhiều trường hợp
VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp "tội phạm đường phố", tập trung vào nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay trong ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm.

