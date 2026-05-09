Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh, giải quyết đơn tố giác hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng liên quan là Hoàng Cao Bình (SN 1998, thường trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nơi ở của đối tượng này.

Đối tượng Hoàng Cao Bình

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm Hoàng Cao Bình.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về Hoàng Cao Bình cần nhanh chóng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thế Hiếu qua số điện thoại 0983.678.668 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng cho biết, đang xác minh tin báo tố giác đối với Hoàng Thị Huyền (SN 1982, trú tại thôn Hà Xá, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được Hoàng Thị Huyền đang ở đâu nên đã ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra.

Đối tượng Hoàng Thị Huyền

Người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến Hoàng Thị Huyền có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0943.665.139 hoặc thông báo tới cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra.