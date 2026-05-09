Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự

Thứ Bảy, 11:15, 09/05/2026
VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh, giải quyết đơn tố giác hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng liên quan là Hoàng Cao Bình (SN 1998, thường trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nơi ở của đối tượng này.

Đối tượng Hoàng Cao Bình
Đối tượng Hoàng Cao Bình

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm Hoàng Cao Bình.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về Hoàng Cao Bình cần nhanh chóng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thế Hiếu qua số điện thoại 0983.678.668 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng cho biết, đang xác minh tin báo tố giác đối với Hoàng Thị Huyền (SN 1982, trú tại thôn Hà Xá, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được Hoàng Thị Huyền đang ở đâu nên đã ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra.

Đối tượng Hoàng Thị Huyền
Đối tượng Hoàng Thị Huyền

Người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến Hoàng Thị Huyền có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0943.665.139 hoặc thông báo tới cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra.



Nóng 24h ngày 9/5: Lộ đường dây nghiệm thu khống công trình ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú cùng 2 giám đốc doanh nghiệp vì lập hồ sơ nghiệm thu khống công trình giao thông nông thôn, rút hơn 426 triệu đồng ngân sách. Dù tuyến đường chưa hoàn thành, các đối tượng vẫn hợp thức thủ tục để giải ngân vốn Nhà nước.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trộm cắp tài sản Hoàng Cao Bình Hoàng Thị Huyền
Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

Công an bất ngờ kiểm tra phố chim cảnh ở Hà Nội, phát hiện nhiều vi phạm

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội bất ngờ kiểm tra loạt cửa hàng chim cảnh trên phố Kim Ngưu, phát hiện và thu giữ hàng trăm cá thể chim không rõ nguồn gốc, nhiều cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường.

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội bất ngờ kiểm tra loạt cửa hàng chim cảnh trên phố Kim Ngưu, phát hiện và thu giữ hàng trăm cá thể chim không rõ nguồn gốc, nhiều cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường.

