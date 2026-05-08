Công an bất ngờ kiểm tra phố chim cảnh ở Hà Nội, phát hiện nhiều vi phạm

Ngày 8/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Bạch Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, Hạt Kiểm lâm số 2 và Đội Quản lý thị trường số 5 đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh chim cảnh trên phố Kim Ngưu nhằm tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng mua bán động vật hoang dã trái quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cửa hàng đang kinh doanh nhiều cá thể chim di đá, chim vành khuyên thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim đang bày bán.

Lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị kiểm tra cửa hàng số 88 Kim Ngưu, Hà Nội

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cửa hàng khai nhận toàn bộ số chim trên được thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau nên không có giấy tờ liên quan. Trước những vi phạm trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành thu giữ hàng trăm cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, các đơn vị chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã; không mua bán, vận chuyển các loài chim không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh chim cảnh khi nhập hàng phải có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc lâm sản, giấy kiểm dịch đối với chim nhập khẩu cùng các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan chức năng, các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật trước khi mua chim cảnh; yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm.