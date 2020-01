Công an Hà Nội xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Công an TP Hà Nội ngày 16/1 cho biết, để bảo đảm cho người dân vui chơi, đi lại an toàn vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an Thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp góp phần đảm bảo tình hình TTATGT, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT xảy ra. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm soát và chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (Ảnh minh họa)

Công an Thành phố cũng sẽ phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ có hiệu lực, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng lực lượng, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê, chỉ trong 2 tuần đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông của CATP đã kiểm tra, xử lý 302 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt hơn 1,5 tỷ đồng, tạm giữ 302 phương tiện, tước 271 giấy phép lái xe.

Cùng với đó là tình hình tai nạn giao thông đã có những tín hiệu tích cực, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương. Toàn thành phố đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 29 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 21 vụ (32%), 11 người chết (40%), 17 người bị thương (37%).



Công an Hà Nội nhận định, mặc dù đây mới chỉ là kết quả ban đầu khi thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019, nhưng cũng đã mang lại sự thay đổi mà mọi người dân đều mong chờ. Đa số người dân đều rất đồng tình, ủng hộ với việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Việc cấm uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cần thiết, để tránh những vụ việc đáng tiếc đã xảy ra thời gian qua, đa phần đều liên quan đến việc sử dụng bia, rượu./.