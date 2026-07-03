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Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án liên quan đến vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Thứ Sáu, 12:04, 03/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai khiến 1 người tử vong.

Tại hội nghị cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào sáng 3/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về tiến độ điều tra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai xảy ra vào đầu tháng 11/2025 khiến 1 người tử vong.

Theo đó, ngày 2/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận, khẩn trương tiến hành ngay công tác khám nghiệm hiện trường và khởi tố ngay vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” để tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

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Toàn cảnh hội nghị

Thời điểm xảy ra vụ việc, tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, việc tổ chức thực hiện các biện pháp khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử gặp rất nhiều khó khăn; quá trình khám nghiệm, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình do Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú không cung cấp được hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công.

Đồng thời, sau khi xảy ra sự cố, hiện trường đã bị tác động và thay đổi bởi các hoạt động khắc phục, thu dọn hiện trường nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Để đảm bảo công tác điều tra, kết luận chính xác, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan sai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cần phải đánh giá, kết luận kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời, đang phối hợp tích cực với cơ quan giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng để sớm có kết luận nguyên nhân xảy ra vỡ đập chứa nước, hậu quả thiệt hại… nhằm làm rõ sai phạm của các chủ thể có liên quan và xem xét, xử lý nghiêm với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thiệt hại.

Trước đó, vào ngày 1/11/2025, tại thôn 2, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra sự cố vụ vỡ đập chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú.

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của các cơ quan chức năng, tại khu vực Thôn 2, xã Tuy Phong đã xảy ra thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản của người dân.

cong an lam Dong khoi to vu an lien quan den vo ho chua nuoc tren nui tan lai hinh anh 2
Đất đá từ trên núi cao tràn xuống cuốn đi tất cả vườn táo, đàn gia súc, gia cầm của người dân

Ở diễn biến khác của vụ việc, từ ngày 29/6 đến ngày 2/7, UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng) đã tổ chức cho người dân giám sát các ao, hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú.

Theo UBND xã Tuy Phong việc làm này nhằm  giải quyết kiến nghị của các hộ dân bị thiệt hại do vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang trại Việt.

Đồng thời, đánh giá khách quan hiện trạng an toàn của các hồ, ao chứa nước còn lại, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả lâu dài.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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