Đã tìm thấy thi thể du khách bị mất tích trong lúc tắm biển ở Lâm Đồng

Sáng 3/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích khi tắm biển tại bãi biển Ngảnh Tam Tân, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, chiều 2/7, một đoàn khoảng 10 người từ phường B'Lao (Lâm Đồng) đến xã Tân Hải tham quan, tắm biển. Trong lúc tắm biển, anh V.Đ.T (21 tuổi, ngụ phường B'Lao) không may bị sóng cuốn mất tích. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực biển có mưa và sóng lớn.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy vào rạng sáng nay. Ảnh: B.H

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 5h30 ngày 3/7, thi thể nam du khách được tìm thấy.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục, Công an xã Tân Hải đã tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.