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Công an phường ở TP.HCM cho thanh niên "đi bão" dọn rác, làm sạch Đài tưởng niệm

Thứ Năm, 17:10, 27/08/2026
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VOV.VN - Sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, lạng lách tại các con đường ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM (trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Sau khi bị xử phạt, lực lượng công an cho nhóm này đi thu gom rác và làm sạch Đài tưởng niệm Liệt sĩ.

Tối 26/8, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, đông đảo người dân đã xuống các đường ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM ăn mừng.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh cổ vũ văn minh, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng cơ hội này để tụ tập thành đoàn, nẹt pô, lạng lách và hò hét gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

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Thanh thiếu niên "đi bão" được mời lên trụ sở làm việc (ảnh: CA)

Qua công tác tuần tra, lực lượng công an phường Thủ Dầu Một đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và mời nhóm bạn trẻ có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại đây, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, giáo dục các em về ý thức chấp hành pháp luật cũng như văn hóa ứng xử nơi công cộng.

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Thanh niên đi bão được cho đi treo cờ trên các con đường (ảnh: CA)

Đáng chú ý, sáng nay (27/8), Công an phường đã tổ chức cho nhóm thanh thiếu niên này tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến khu phố và làm sạch khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hướng tới chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đây không đơn thuần là một hoạt động lao động công ích, mà còn là bài học thực tế sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng.

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Thanh niên dọn dẹp Đài tưởng niệm liệt sĩ (ảnh: CA)

Từ những hành động bốc đồng trên đường phố, các em được nhắc nhở về giá trị của sự bình yên, lòng biết ơn trước sự hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan nơi mình sinh sống.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định giao thông; tuyệt đối không tham gia tụ tập, đua xe hay gây mất an ninh trật tự.

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Thanh thiếu niên được cho đi dọn cỏ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ (ảnh: CA)

"Một trận bóng có thể mang lại niềm vui, nhưng cách chúng ta ăn mừng mới thể hiện văn hóa và trách nhiệm. Hãy để tình yêu bóng đá trở thành niềm tự hào bằng những hành động đẹp", đại diện Công an phường Thủ Dầu Một chia sẻ.

Trước đó, mô hình giáo dục răn đe bằng việc cho thanh thiếu niên "đi bão" dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng từng được công an phường Thủ Dầu Một áp dụng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng.

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Nhóm thanh thiếu niên "đi bão" được công an phường đưa đi dọn rác

VOV.VN - Sau chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển bóng đá, nhóm thanh thiếu niên rủ nhau xuống đường "đi bão" gây mất an ninh trật tự. Thay vì chỉ xử phạt hay nhắc nhở, Công an phường Thủ Dầu Một, TP. HCM đưa ra một hình thức giáo dục đầy ý nghĩa, hướng dẫn các em trực tiếp dọn dẹp, làm sạch phố phường.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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