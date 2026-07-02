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"5 thanh niên đi trên một chiếc xe máy", không ai đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

Thứ Năm, 10:35, 02/07/2026
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VOV.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về trường hợp xe mô tô biển kiểm soát 37AK-032.xx vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường liên xã Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh) ngày 17/5/2026, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, qua xác minh, người điều khiển phương tiện là ông T.Th.H (SN 1987, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 1/7, Đội CSGT Đường bộ số 7 đã mời ông H. đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 hành vi gồm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; chở từ 3 người trở lên trên xe mô tô.

5 thanh nien di tren mot chiec xe may , khong ai doi mu bao hiem bi xu phat hinh anh 1
Hình ảnh người vi phạm được cắt từ clip

Với các lỗi vi phạm trên, ông H. bị xử phạt tổng cộng 1,7 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh để xử lý 4 người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Cục CSGT cho biết, thời gian qua đơn vị thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông từ người dân. Những thông tin này góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

 

Cục CSGT đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm nên ghi nhận bằng camera hành trình hoặc thiết bị có chức năng lưu thời gian, địa điểm, sau đó gửi thông tin qua Fanpage Facebook của Cục CSGT, đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT (có tài khoản Zalo) hoặc ứng dụng VNeTraffic để cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
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