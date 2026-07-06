English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Thái Nguyên làm việc với 2 người tương tác với trang phản động

Thứ Hai, 15:59, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Đại Phúc (Thái Nguyên) đã xác minh, làm việc với 2 công dân sử dụng mạng xã hội để theo dõi, chia sẻ và tương tác với các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật. Sau khi được tuyên truyền, cả hai tự nguyện vô hiệu hóa tài khoản và cam kết chấp hành pháp luật.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đại Phúc đã xác minh, làm rõ và đấu tranh đối với 2 trường hợp công dân trên địa bàn có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội để theo dõi, chia sẻ, tương tác với các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật do Lê Trung Khoa đăng tải trên hệ thống "Thời Báo", "Việt Tân" và một số trang, hội, nhóm khác.

Theo cơ quan chức năng, ngày 31/12/2025, Lê Trung Khoa đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

cong an thai nguyen lam viec voi 2 nguoi tuong tac voi trang phan dong hinh anh 1
Công an xã Đại Phúc xác minh trường hợp tương tác với một số trang, hội, nhóm có nội dung xấu độc trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an xã Đại Phúc đã giải thích, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động trên không gian mạng. Sau khi được tuyên truyền, 2 trường hợp trên đã nhận thức rõ hành vi của mình, tự nguyện vô hiệu hóa tài khoản Facebook cá nhân và cam kết không theo dõi, tham gia bất kỳ tổ chức phản động hoặc cá nhân có hoạt động chống Đảng, Nhà nước; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Qua vụ việc, Công an xã Đại Phúc khuyến cáo người dân không theo dõi, chia sẻ hoặc bình luận đối với các bài viết trên các trang, kênh, hội, nhóm có nội dung xấu độc; đồng thời nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc tương tác trên mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng khuyến nghị người dân ưu tiên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên
Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường xử lý các hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận.

Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường xử lý các hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật