Công an Thái Nguyên làm việc với 2 người tương tác với trang phản động

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đại Phúc đã xác minh, làm rõ và đấu tranh đối với 2 trường hợp công dân trên địa bàn có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội để theo dõi, chia sẻ, tương tác với các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật do Lê Trung Khoa đăng tải trên hệ thống "Thời Báo", "Việt Tân" và một số trang, hội, nhóm khác.

Theo cơ quan chức năng, ngày 31/12/2025, Lê Trung Khoa đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an xã Đại Phúc xác minh trường hợp tương tác với một số trang, hội, nhóm có nội dung xấu độc trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an xã Đại Phúc đã giải thích, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động trên không gian mạng. Sau khi được tuyên truyền, 2 trường hợp trên đã nhận thức rõ hành vi của mình, tự nguyện vô hiệu hóa tài khoản Facebook cá nhân và cam kết không theo dõi, tham gia bất kỳ tổ chức phản động hoặc cá nhân có hoạt động chống Đảng, Nhà nước; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Qua vụ việc, Công an xã Đại Phúc khuyến cáo người dân không theo dõi, chia sẻ hoặc bình luận đối với các bài viết trên các trang, kênh, hội, nhóm có nội dung xấu độc; đồng thời nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc tương tác trên mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng khuyến nghị người dân ưu tiên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.