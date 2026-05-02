Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an phường Bách Quang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị C.T.D (sinh năm 1996, trú tại phường Vạn Xuân) về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý”.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 3/2026, bà C.T.D đã sử dụng tài khoản trên nền tảng mạng xã hội để đăng tải nhiều thông tin cá nhân của người khác. Các nội dung bị đăng tải bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn và thông tin của các thành viên trong gia đình.

Công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà C.T.D

Việc đăng tải này được thực hiện khi chưa có sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

Hành vi trên bị xử phạt theo điểm e, khoản 3, Điều 102 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc quản lý và sử dụng tài khoản mạng xã hội. Việc thu thập, xử lý hoặc chia sẻ thông tin của tổ chức, cá nhân khác phải tuân thủ đúng quy định pháp luật và có sự đồng ý hợp pháp.

Đồng thời, người dùng mạng xã hội cần tránh đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật hoặc nội dung xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nhằm hạn chế các hành vi vi phạm và rủi ro pháp lý có thể phát sinh.