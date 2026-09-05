Công an Thanh Hóa triệu tập 3 người vụ thuốc giá 4.000 đồng bán 600.000 đồng

Những ngày qua một số cơ quan báo chí nêu phản ánh của người dân về việc sử dụng thuốc vận mạch, chi phí thuốc và vận chuyển người bệnh nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà gây bức xúc cho gia đình người bệnh và thu hút sự quan tâm của dư luận trên mạng xã hội.

Theo thông tin báo nêu, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng xin đưa người bệnh về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển người bệnh.

Bác sĩ đưa người bệnh về nhà tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh (nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế). Gia đình sau khi đã sử dụng dịch vụ và tìm hiểu, bức xúc vì tiền xe vận chuyển và tiền thuốc vận mạch cao hơn nhiều so với mức giá trên thị trường cùng thời điểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (ảnh minh họa)

Thuốc vận mạch giá 4.000 đồng bị bán 600.000 đồng/lọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với chi phí cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 3 người liên quan để làm việc.

Đó là N.C.K. (sinh năm 1997, trú tại phường Hạc Thành), chủ xe cứu thương; V.Đ.T.L. (sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành), lái xe; L.T.H.A. (sinh năm 1996, trú tại phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/8/2026, K. nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, K. giao L. điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân và L. đã liên hệ với A. tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, L. thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ. Tiếp đó, A. tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/lọ.

Gia đình bệnh nhân đồng ý và mua 7 lọ thuốc. Thực tế, thuốc vận mạch mà các đối tượng đưa ra chỉ là thuốc Adrenaline được mua ở thị trường với giá 4.000 đồng/lọ.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng, trong đó có tiền vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.

Cơ quan Công an bước đầu xác định các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền, một phần được L. chuyển cho K., số còn lại do L. và A. phân chia.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng để làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc vận chuyển người bệnh nặng từ bệnh viện về nhà. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có), báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Cục đề nghị Sở Y tế rà soát và tăng cường quản lý vận chuyển người bệnh đối với các bệnh viện công lập, ngoài công lập và các cơ sở cấp cứu ngoại viện, chấn chỉnh thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh, đồng thời, cần cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cho người nhà người bệnh để lựa chọn các đơn vị vận chuyển được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.