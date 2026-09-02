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Bộ Y tế yêu cầu xác minh giá thuốc vận mạch cao ở Thanh Hóa

Thứ Tư, 15:56, 02/09/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu Thanh Hóa xác minh phản ánh tiền thuốc vận mạch và xe đưa người bệnh nặng về nhà cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc vận chuyển người bệnh nặng từ bệnh viện về nhà.

Theo đó, những ngày qua, một số cơ quan báo chí nêu phản ánh của người dân về việc sử dụng thuốc vận mạch, chi phí thuốc và vận chuyển người bệnh nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà gây bức xúc cho gia đình người bệnh và đang thu hút sự quan tâm của dư luận trên mạng xã hội. 

Theo thông tin báo nêu, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng xin đưa người bệnh về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển người bệnh.

bo y te yeu cau xac minh gia thuoc van mach cao o thanh hoa hinh anh 1
Bộ Y tế yêu cầu xác minh giá thuốc vận mạch cao ở Thanh Hóa (ảnh trên bài đăng của H.T.K)

Bác sĩ đưa người bệnh về nhà tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh (nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế). Gia đình sau khi đã sử dụng dịch vụ và tìm hiểu, bức xúc vì tiền xe vận chuyển và tiền thuốc vận mạch cao hơn nhiều so với mức giá trên thị trường cùng thời điểm. 

Để có thông tin chính thức về vụ việc báo nêu trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có), báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Đề nghị Sở Y tế rà soát và tăng cường quản lý vận chuyển người bệnh đối với các bệnh viện công lập, ngoài công lập và các cơ sở cấp cứu ngoại viện, chấn chỉnh thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh, đồng thời, cần cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cho người nhà người bệnh để lựa chọn các đơn vị vận chuyển được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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