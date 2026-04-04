Xử phạt xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên trái phép

Ngày 4/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đã lập hồ sơ xử phạt trường hợp xe cứu thương vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 3/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện một ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 77B-026.xx lưu thông trên cao tốc có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện không có Giấy chứng nhận đăng ký xe và tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo cảnh sát, tài xế bị xử phạt tổng cộng 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do vi phạm các lỗi trên. Đồng thời, cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Ngoài ra, chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Dược H.P cũng bị xử phạt 34 triệu đồng do giao phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với các vi phạm trên là 39 triệu đồng.