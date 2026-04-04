Xử phạt xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên trái phép

Thứ Bảy, 17:20, 04/04/2026
VOV.VN - Dù không đủ điều kiện, xe cứu thương vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 4/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đã lập hồ sơ xử phạt trường hợp xe cứu thương vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

xu phat xe cuu thuong su dung tin hieu uu tien trai phep hinh anh 1
Phương tiện vi phạm. Ảnh: CSGT

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 3/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện một ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 77B-026.xx lưu thông trên cao tốc có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện không có Giấy chứng nhận đăng ký xe và tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo cảnh sát, tài xế bị xử phạt tổng cộng 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do vi phạm các lỗi trên. Đồng thời, cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Ngoài ra, chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Dược H.P cũng bị xử phạt 34 triệu đồng do giao phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông. 

Tổng mức xử phạt đối với các vi phạm trên là 39 triệu đồng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: cứu thương trái phép cao tốc phan thiết Vĩnh Hảo Lâm Đồng xử phạt
Tin liên quan

Xe máy va chạm ô tô khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trưa ngày 4/4, trên tuyến đường Âu Cơ, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

VOV.VN - Trưa ngày 4/4, trên tuyến đường Âu Cơ, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

2 công nhân thương vong, đơn vị chủ quản “biến mất” bất thường

VOV.VN - Vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân chết và 1 công nhân bị thương nhưng đơn vị chủ quản không hợp tác điều tra và “biến mất” bất thường.

VOV.VN - Vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân chết và 1 công nhân bị thương nhưng đơn vị chủ quản không hợp tác điều tra và “biến mất” bất thường.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

