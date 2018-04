Công an thông tin vụ hỗn chiến bắn nhau trên phố ​

Ngày 4/3, cơ quan công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, cơ quan công an đang truy bắt nhóm nghi can đồng thời điều tra làm rõ nguồn gốc 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ. Hai nhóm hỗn chiến dùng cả súng

Theo cơ quan công an, chiều ngày 1/4, Phan Văn Ngọc (tự Ngọc Thẹo, 29 tuổi, quê Nghệ An; tạm trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cùng đồng bọn mang hung khí đến chi nhánh Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) đòi gặp Võ Quốc Tuấn (nhân viên công ty) để nói chuyện liên quan đến việc Tuấn đã đánh cha vợ của Ngọc.

Lúc này Ngọc Thẹo đã đánh nhau với Tuấn. Sau đó Ngọc Thẹo chạy đến xe bán tải lấy một con dao tự chế rồi cùng với 3 đối tượng lạ mặt đi cùng trên xe chạy đến chém anh Tuấn.

Thấy vậy anh Trần Huy Thông (Giám đốc chi nhánh Văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam) và Tuấn dùng súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên. Riêng anh Nguyễn Hữu Nghĩa (là nhân viên công ty bảo vệ) cầm lấy cây côn nhị khúc đánh lại nhóm của Ngọc Thẹo nhưng bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải gây thương tích.

Sau khi gây án, Ngọc cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn. Anh Nghĩa được đưa đến bệnh viện mắt TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra, xác minh. Tại hiện trường thu giữ được một con dao rựa và hai khẩu súng công cụ hỗ trợ, các đối tượng tham gia đánh nhau đã bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang truy bắt đối tượng Ngọc và đồng bọn, đồng thời làm rõ nguồn gốc 02 súng công cụ hỗ trợ mà Thông, Tuấn đã sử dụng để xử lý./.