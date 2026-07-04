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Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đối tượng gây rối trật tự công cộng ra đầu thú

Thứ Bảy, 12:14, 04/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận và tiến hành làm việc với Nguyễn Văn Ên (sinh năm 1978, cư trú ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân) đã bị khởi tố về hành vi can tội gây rối trật tự công cộng ra đầu thú.

Trước đó, tại khu vực mỏ cát trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty Trường Sơn và Công ty Xây dựng Miền Nam hoạt động khai thác nhằm phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia. Trước khi các công ty khai thác, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân về việc triển khai thực hiện chủ trương, không có hành vi cản trở, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

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Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Văn Ên.

Khoảng 8 giờ ngày 29/6/2026, Công ty Trường Sơn và Công ty Xây dựng Miền Nam tiến hành đóng cọc cặp sông thuộc phạm vi cho phép khai thác cát tại mỏ cát trên thì có một số người dân tụ tập, ngăn cản, không cho thi công cắm cọc. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần phát loa tuyên truyền, vận động nhưng đối tượng Nguyễn Văn Ên và Đặng Văn Dùng (sinh năm 1972, cư trú ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân) có hành vi cản trở, chống lại lực lượng thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự.

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Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam Đặng Văn Dùng.

Với chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam Đặng Văn Dùng để điều tra về hành vi can tội “Chống người thi hành công vụ”, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Ên để điều tra về hành vi can tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, Ên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 03/7/2026, Ên đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. 

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại phường Uông Bí

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Xuân, sinh năm 1994, trú tổ 4, khu Thanh Sơn 1 và Hầu Đức Thắng, sinh năm 1989, trú tổ 45B, khu Quang Trung 12 về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Quốc Dũng-Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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