Công an TP.HCM khám xét trung tâm đăng kiểm ở Bình Chánh

Đến đầu giờ chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám xét bên trong Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-13D thuộc Công ty Cổ phần đăng kiểm Bình Chánh.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D ở huyện Bình Chánh, TP.HCM bị khám xét. (Ảnh: A.X)

Sáng cùng ngày, nhiều cảnh sát cùng xe công vụ bất ngờ xuất hiện tại trung tâm đăng kiểm này, mọi hoạt động của trung tâm được yêu cầu tạm dừng. Phía bên ngoài cổng vào trung tâm, lực lượng CSGT cùng Công an địa phương lập chốt đảm bảo an ninh trật tự. Các phương tiện đến đăng kiểm được hướng dẫn di chuyển sang các trung tâm khác.

Hiện nay, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Bộ Công an và công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra toàn diện về các sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và ở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tính đến ngày 17/2, Công an TP.HCM đã khởi tố 128 bị can để điều tra về các hành vi "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "giả mạo trong công tác", "sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục địch trái pháp luật", "xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác"./.