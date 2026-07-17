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Công an xã ở Nghệ An phá chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng

Thứ Sáu, 16:13, 17/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về các tội danh liên quan đến ma túy, thu giữ 20 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều hung khí.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Quỳ Châu phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Quá trình xác minh xác định Vi Văn Nhạc (SN 1992, trú bản Kẻ Bọn, xã Quỳ Châu) là đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy cho người nghiện trên địa bàn.

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Đối tượng Vi Văn Nhạc và tang vật. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo cơ quan Công an, Vi Văn Nhạc có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án liên quan đến ma túy và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng gia cố nơi ở bằng hệ thống cổng, tường kiên cố và lắp đặt camera giám sát xung quanh nhà. Trước tình hình trên, Công an xã Quỳ Châu đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/7/2026, Công an xã Quỳ Châu đã bắt giữ Vi Văn Nhạc về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 20 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 mắt camera, 11 đao, kiếm tự chế cùng tang vật liên quan.

Mở rộng chuyên án, cùng ngày, Công an xã Quỳ Châu tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn (SN 2001) và Nguyễn Đăng Núi (SN 1990), cùng trú thôn Tân Lạc, xã Quỳ Châu, về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bá Thăng/VOV.VN
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