Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong chung cư ở Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Bến Ngọc, xã Tiến Thắng, Công an xã Tiến Thắng đã kiểm tra hành chính đối với Trịnh Xuân Thủy (SN 1983, trú tại thôn Phú Lâm, xã Quang Minh, TP Hà Nội).

Làm việc với lực lượng chức năng, Thủy khai nhận vừa mua heroin của Đặng Văn Quang (SN 1991, trú tại thôn Phú Hạ, xã Kim Anh, TP Hà Nội) để sử dụng.

Ngay sau đó, Công an xã Tiến Thắng triệu tập Đặng Văn Quang đến trụ sở làm việc. Quang thừa nhận hành vi bán heroin cho Trịnh Xuân Thủy, đồng thời tự nguyện giao nộp 2 gói giấy và 1 túi nilon chứa heroin, 1 điện thoại di động dùng để liên lạc mua bán ma túy cùng 300.000 đồng là số tiền thu được từ việc bán ma túy.

Đối tượng Lê Hoàng Hải (trái), Trịnh Xuân Thủy (giữa), Đặng Văn Quang (phải)

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Tiến Thắng xác định Lê Hoàng Hải (SN 1981, trú tại số 19 Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là người đã bán heroin cho Đặng Văn Quang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Tiến Thắng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Xuân Thủy, Đặng Văn Quang và Lê Hoàng Hải để điều tra về các hành vi liên quan đến tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư

Cũng trong ngày, Công an phường Nghĩa Đô đã kiểm tra hành chính một căn hộ tại Khu đô thị Romantic Park và bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trung An (SN 1997, trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội), Vũ Hải Hòa (SN 1996, trú tại Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội), Tô Đình Quý (SN 1993, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tấn (SN 1993, trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội).

Khám xét hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm đĩa sứ, tẩu, thẻ nhựa và cân điện tử đều dính ketamine; 13 túi nilon chứa tổng cộng 43,7 gam ketamine; 10 viên nén màu cam có ký hiệu "LV" với khối lượng 3,057 gam cùng 2 túi bột màu vàng nặng 9,855 gam.

Đối tượng Nguyễn Trung An và tang vật tại cơ quan công an

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung An về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối với các đối tượng Vũ Hải Hòa, Tô Đình Quý và Nguyễn Văn Tấn, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.