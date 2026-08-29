Công an xác minh vụ nam sinh 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym ở Ninh Bình

Mạng xã hội lan truyền bài viết của ông Đ.V.B. (ở xã Quỹ Nhất) phản ánh con trai là cháu Đ.N.G.P. (SN 2010) bị một người đàn ông hành hung tại phòng tập gym, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung bài viết, khoảng 17h20 ngày 26/8, ông B. nhận được điện thoại của con trai báo bị hành hung tại phòng gym. Khi đến nơi, ông B. thấy cháu P. ôm đầu khóc, vùng đầu sưng và kêu đau. Cháu P. kể lại đã bị một người đàn ông dùng tay, chân đánh vào người và vùng đầu.

Phụ huynh đăng tải thông tin phản ánh con trai 16 tuổi bị hành hung tại phòng tập gym ở xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình.

Sau sự việc, gia đình đưa cháu P. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời làm bản tường trình và gửi đơn kiến nghị đến Công an xã Quỹ Nhất, đề nghị xác minh, xử lý vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Quỹ Nhất, qua xác minh ban đầu, Công an xã xác định có xảy ra việc cháu P. bị hành hung. Người được xác định có liên quan là ông L.Đ.D. (SN 1980).

Hiện Công an xã Quỹ Nhất đang tiếp tục xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc, mức độ thương tích của cháu P. và các tình tiết liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.