English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng hành hung tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội

Thứ Năm, 12:04, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lê Xuân Việt (SN 1988, Hà Nội) được xác định là đối tượng đánh đập, hành hung tài xế xe ôm công nghệ tại khu vực cổng số 1 Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai gây xôn xao dư luận.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

bat giu khan cap doi tuong hanh hung tai xe xe om cong nghe tai ha noi hinh anh 1
Lê Xuân Việt tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 25/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung tại khu vực cổng số 1 Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Cùng ngày, Công an phường Hoàng Mai tiếp nhận đơn tố giác của anh H.H.P. (SN 2003), là tài xế xe ôm công nghệ, về việc bị hành hung trong vụ việc nêu trên.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 26/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Xuân Việt; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy tố bị can Lê Văn Phương về tội cố ý gây thương tích
Truy tố bị can Lê Văn Phương về tội cố ý gây thương tích

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên) vừa ra Thông báo số 142/TB-VKSHYN-KV5 về việc truy tố bị can Lê Văn Phương.

Truy tố bị can Lê Văn Phương về tội cố ý gây thương tích

Truy tố bị can Lê Văn Phương về tội cố ý gây thương tích

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên) vừa ra Thông báo số 142/TB-VKSHYN-KV5 về việc truy tố bị can Lê Văn Phương.

Khởi tố 12 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
Khởi tố 12 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra tại thôn Việt Thành 2, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố 12 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Khởi tố 12 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra tại thôn Việt Thành 2, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.

Điều tra nhóm đối tượng xô xát, nghi có nổ súng gây thương tích tại Đồng Tháp
Điều tra nhóm đối tượng xô xát, nghi có nổ súng gây thương tích tại Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 8/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi bắn và đâm trọng thương 2 người.

Điều tra nhóm đối tượng xô xát, nghi có nổ súng gây thương tích tại Đồng Tháp

Điều tra nhóm đối tượng xô xát, nghi có nổ súng gây thương tích tại Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 8/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi bắn và đâm trọng thương 2 người.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật