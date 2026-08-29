Trêu ghẹo cô gái bất thành, hai đối tượng hành hung người bạn trai

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên vô cớ đánh người vì “trêu ghẹo” bất thành gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội những ngày qua, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tạm giữ hai đối tượng là Đinh Xuân Đông (SN 1995) và Đinh Văn Lương (SN 1997, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng Đông và Lương tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 22h10 đêm 25/8, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo về vụ xô xát tại một quán ăn trên đường số 2, Khu đô thị Thành phố Giao lưu (đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn). Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ.

Theo xác minh, thời điểm trên, Đông và Lương có hành vi trêu ghẹo một cô gái đang ngồi ăn cùng bạn. Không được đáp lại, nhóm này quay sang chửi bới, khiêu khích. Dù nạn nhân không phản ứng và đã được quản lý quán ăn can ngăn, các đối tượng vẫn vô cớ lao vào dùng tay chân đánh tới tấp vào vùng đầu, mặt người bạn trai đi cùng cô gái.

Hiện trường vụ việc

Khi anh N.V.Đ (SN 2005) vào can ngăn cũng bị nhóm này hành hung. Hậu quả, nạn nhân bị sưng nề vùng thái dương, chảy máu mũi, anh Đ vào căn ngăn bị đánh sưng nề vùng má phải.

Tại cơ quan Công an, Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện, Công an phường Phú Diễn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.