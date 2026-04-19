Công an xử lý người mặc áo xe ôm công nghệ đánh người ở TP.HCM

Chủ Nhật, 17:27, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ tài xế xe công nghệ dùng gậy kim loại đánh người sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục của một hãng xe công nghệ cầm thanh kim loại đánh một nam sinh giữa đường, gây bức xúc dư luận. Danh tình tài xế xe công nghệ được xác định là ông Trần Văn Hòa (SN1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, ông Hòa điều khiển xe mô tô điện lưu thông từ đường Lô Tư ra hướng Mã Lò.

cong an xu ly nguoi mac ao xe om cong nghe danh nguoi o tp.hcm hinh anh 1
Người đàn ông mặc trang phục của một hãng xe công nghệ cầm thanh kim loại đánh một nam sinh giữa đường, gây bức xúc dư luận. (Ảnh cắt từ video)

Khi đến khu vực ngã ba Lô Tư - Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa), phương tiện của ông Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B (SN 2006) điều khiển, chở theo N.N.K (SN 2008), lưu thông theo hướng từ Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của M.X.B; sau đó Hòa quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy. Người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn, Hòa sau đó rời khỏi hiện trường.

Đến 14h10 ngày 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đưa Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Đánh gục người can ngăn sau va chạm giao thông ở TP.HCM

VOV.VN - Chỉ từ một va chạm nhỏ trong hẻm, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đỏ không chỉ hành hung nam sinh mà còn đánh bất tỉnh một người dân khác khi anh này can ngăn, sau đó bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

VOV.VN - Chỉ từ một va chạm nhỏ trong hẻm, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đỏ không chỉ hành hung nam sinh mà còn đánh bất tỉnh một người dân khác khi anh này can ngăn, sau đó bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh người giữa đường sau va chạm giao thông

VOV.VN - Mâu thuẫn do va chạm giao thông, Lê Bá Linh (SN 1997, Hà Nội) đã đánh, gây thương tích một người giữa đường phố.

VOV.VN - Mâu thuẫn do va chạm giao thông, Lê Bá Linh (SN 1997, Hà Nội) đã đánh, gây thương tích một người giữa đường phố.

VOV.VN - Tối 10/12, Công an Quận 4, TP.HCM đã tống đạt quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ Quận 10, tạm trú huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

VOV.VN - Tối 10/12, Công an Quận 4, TP.HCM đã tống đạt quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ Quận 10, tạm trú huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

