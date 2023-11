Công ty kiểm toán đã "tiếp tay" cho Tân Hoàng Minh lừa đảo nhà đầu tư ra sao?

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Tân Hoàng Minh. Các bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Tân Hoàng Minh, cơ quan truy tố còn "gọi tên" 4 bị can là cựu giám đốc, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của 2 công ty kiểm toán.

Theo cáo trạng, 3 công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt; công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil và công ty cổ phần Cung điện mùa Đông không đủ điều kiện để phát hành trái phiếu. Nhưng do cần tiền, ông Đỗ Anh Dũng vẫn chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và cấp dưới hợp thức hóa, sửa báo cáo tài chính, tạo lập giá trị ảo, ghi nhận lãi khống... để phát hành 9 lô trái phiếu.

Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Hơn 6.600 nhà đầu tư đã mua trái phiếu này với tổng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng. Trong quá trình "tô hồng" hồ sơ, Tân Hoàng Minh nhận được sự tiếp tay từ 2 công ty kiểm toán là công ty Kiểm toán Nam Việt và công ty CPA Hà Nội.

Quá trình kiểm toán, các cá nhân, lãnh đạo tại 2 công ty kiểm toán đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, hợp thức báo cáo kiểm toán, qua đó giúp phía Tân Hoàng Minh đủ điều kiện phát hành 9 gói trái phiếu.

Cụ thể, cáo trạng xác định bị can Bùi Ngọc Lân, Giám đốc Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc đã không tiến hành kiểm tra các hạng mục quan trọng, không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, không tiến hành đối chiếu tài liệu gốc nhưng vẫn ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập, liên quan đến công ty Soleil và Ngôi sao Việt. Tạo điều kiện giúp Tân Hoàng Minh phát hành 5 gói trái phiếu sai phạm.

Tương tự các cá nhân là lãnh đạo công ty CPA Hà Nội cũng có nhiều hành vi sai phạm, giúp Tân Hoàng Minh phát hành các lô trái phiếu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Hầu hết trong số hơn 6.600 bị hại của vụ án không phải là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nhờ sự tiếp tay của Kiểm toán Nam Việt và CPA Hà Nội, ba công ty Ngôi sao Việt, Cung điện mùa Đông và Soleil đã "có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện", từ đó phát hành hồ sơ chào bán trái phiếu.