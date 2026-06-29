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Cướp ô tô để trả nợ 200 triệu đồng

Thứ Hai, 16:26, 29/06/2026
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Mang khoản nợ khoảng 200 triệu đồng, một đối tượng ở Bắc Ninh đã lên kế hoạch cướp ô tô của tài xế xe dịch vụ để bán lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 9 giờ sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công vụ cướp ô tô táo tợn xảy ra vào đêm khuya tại phường Yên Dũng. Theo điều tra, khoảng 23h30 ngày 25/6, anh Ngụy Tôn H, lái xe dịch vụ, điều khiển ô tô Hyundai Accent mang BKS 98A-402.XX đến đón một nam thanh niên tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng liên tục thay đổi điểm đến. Khi xe đi đến khu vực vắng người thuộc tổ dân phố Tân Độ, đối tượng mượn điện thoại của tài xế với lý do gọi người nhà mang tiền đến trả. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ lao tới đấm liên tiếp vào mặt tài xế rồi cướp chiếc ô tô, tẩu thoát.

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Đối tượng Lương Văn Dũng và tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an phường Yên Dũng cùng các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét ngay trong đêm.

Mặc dù vụ án xảy ra vào thời điểm khuya, tại khu vực ít người qua lại, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, nhưng chỉ đến khoảng 8h ngày 26/6, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Lương Văn Dũng (SN 2000), trú tại phường Yên Dũng, khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Quế Võ.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do đang nợ khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ô tô để bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo Nguyễn Thắng/TienPhong
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