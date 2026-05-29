Khởi tố đối tượng dùng dao cướp tài sản tại khách sạn ở Đà Nẵng

Trước đó, tối 20/5, Danh đeo khẩu trang, mang dao xông vào một khách sạn trên đường Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ), khống chế nhân viên, cướp điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Đối tượng Tạ Ngọc Danh và tang vật vụ án.

Qua truy xét, ngày 26/5, lực lượng công an đã triệu tập Danh lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài vụ cướp nêu trên, Danh còn khai thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 xe máy Sirius cùng nhiều phương tiện phục vụ gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.