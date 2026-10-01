Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án đến 2 năm tù

Chiều 1/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử với 10 bị cáo (cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt) trong vụ án sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại phiên phúc thẩm, 8 trong số 10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án, tổng cộng 1,78 tỉ đồng. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỉ đồng, khắc phục phần thất thoát tài sản cho các bị cáo trong vụ án.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được ghi nhận đã nộp hơn 108 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Như vậy, đến nay bà Tiến đã nộp tổng cộng hơn 109 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát ghi nhận nỗ lực của các bị cáo trong việc khắc phục thêm hậu quả của vụ án. Qua đó, cơ quan công tố đề nghị tòa giảm án 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng với tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm, Viện kiểm sát vẫn bác đề nghị xin hưởng án treo của bà Tiến. Cụ thể, theo quy định của pháp luật điều kiện để hưởng án treo chỉ dành cho hình phạt từ 3 năm tù trở xuống.