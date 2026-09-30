Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng, phiên tòa tiếp tục ngày 1/10

Ngày 30/9, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án liên quan 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại phiên tòa, nhiều luật sư đề nghị chưa tuyên án trong ngày 30/9 (như dự kiến ban đầu) để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị chuyển sang phần tranh tụng vào chiều 1/10.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/9. (Ảnh: Võ Nam)

Ở phiên xử phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn xin xét xử vắng mặt và được tòa chấp thuận.

Phát biểu tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/9, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Gia đình bị cáo Tiến mong muốn được nộp thêm ít nhất là 1,1 tỷ đồng để khắc phục thêm cho các bị cáo. Nếu được, gia đình bị cáo Tiến sẽ nộp tiền trong chiều nay.

Sau khi tạm dừng ít phút, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo tiếp tục khắc phục thêm hậu quả vụ án. Để có thời gian cho các bị cáo, gia đình bị cáo thu xếp tiền khắc phục, đại diện Viện kiểm sát đề nghị chuyển sang phần tranh tụng vào 14h ngày 1/10.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: Võ Nam)

Trước đề nghị này, Hội đồng xét xử đã đồng ý và cho phép phiên tòa tiếp tục vào lúc 14h chiều mai, thay vì tuyên án ngay trong hôm nay (30/9) như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa án chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, giảm án cho bị cáo này từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.