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Viện kiểm sát: Không có căn cứ cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng án treo

Thứ Bảy, 11:20, 26/09/2026
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VOV.VN - Theo đề nghị của Viện kiểm sát, không có căn cứ cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng án treo mà chỉ đề nghị giảm án 6-12 tháng tù so với mức án sơ thẩm.

Sáng 26/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 8 người khác có kháng cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Tiến đã có đơn xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Ngoài ra, nhiều tình tiết mới xuất hiện như việc bà Tiến và gia đình đã khắc phục xong hậu quả 108 tỷ đồng; nhiều cá nhân, đơn vị gửi đơn xin giảm nhẹ cho bà Tiến và các bị cáo, trong đó có đơn của đại diện bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức...

Ở phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Sau đó, bà Tiến đã làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.

Đề nghị mức án tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phần đề nghị mức án diễn ra ở phiên xét xử phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng đã có những tình tiết mới xuất hiện tại phiên phúc thẩm, tuy vậy bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện để hưởng án treo. Cụ thể, Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm, trong khi bà Tiến đang chịu mức án 6 năm.

vien kiem sat khong co can cu cho cuu bo truong nguyen thi kim tien huong an treo hinh anh 2
Toàn cảnh phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Phùng Phú) 

Do đó, cơ quan công tố cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị hưởng án treo, đề nghị HĐXX chỉ giảm cho bà Tiến 6-12 tháng tù so với mức án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị mức giảm án cho các bị cáo khác như sau:

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng): 3 năm-3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - Ban YTTĐ): 2 năm-2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT): 3-6 tháng tù.

Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng). Theo đó, đề nghị giảm án cho bị cáo Hiệp từ 3 năm tù thành 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trọng Phú/VOV.VN
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