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Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa phúc thẩm vào ngày 25/9

Thứ Ba, 10:59, 22/09/2026
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VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vào ngày 25/9.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo có kháng cáo vào ngày 25/9. Phiên tòa do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa. 

Trước đó, bà Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. 

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Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (Ảnh: Trọng Phú)

Sau bản án sơ thẩm, bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỷ đồng.

Theo Tòa cấp sơ thẩm, hành vi sai phạm không chỉ gây thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước (803 tỷ đồng), mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, chính sách kinh tế, chính sách xã hội của Nhà nước; ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, của cán bộ, Đảng viên.

Theo HĐXX cấp sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế, tuy không trực tiếp thực hiện sai phạm nhưng đã có sai phạm trong khâu phê duyệt kế hoạch, duyệt nhà thầu. Đây là cơ sở để dẫn đến các sai phạm khác. Ngoài ra, bà Tiến được xác định hai lần nhận tiền từ các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (số tiền lần lượt là 2,5 tỷ đồng và 5 tỷ đồng).

Võ Nam/VOV.VN
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