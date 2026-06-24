Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu khai trước tòa rằng bị nhân viên "đổ hết tội"

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử 17 người trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an).

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Hưng (55 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu) bị truy tố về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, khi khai trước tòa, ông Hưng không thừa nhận hai tội danh.

Cựu Chủ tịch công ty Nam Triệu Nguyễn Văn Hưng (đeo kính, ngoài cùng bên trái) và các bị cáo hầu tòa. (Ảnh: Phùng Phú)

"Là lãnh đạo, tôi xin chịu trách nhiệm chung. Nhưng nếu bảo tôi chỉ đạo tham ô thì tôi không nhận", ông Nguyễn Văn Hưng nói.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng lần lượt giữ các vị trí lãnh đạo tại X30, rồi trở thành Chủ tịch Công ty Nam Triệu. Dù biết đơn vị không đủ năng lực sản xuất nhiều sản phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công an, các bị cáo vẫn thuê doanh nghiệp bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí để tạo ra khoản tiền chênh lệch.

Số tiền chênh lệch sau đó được chuyển lại cho lãnh đạo doanh nghiệp và quản lý ngoài hệ thống kế toán.

Bị cáo Phan Hồng Ngân, cựu nhân viên phụ trách kế hoạch - kinh doanh, khai toàn bộ mức giá với nhà cung cấp đều do Nguyễn Văn Hưng quyết định. Bị cáo Ngân dẫn chứng trường hợp là một bộ tay nắm cửa có giá thực tế chỉ khoảng 5.100 đồng, nhưng giá ghi trong hợp đồng được nâng lên 18.700 đồng. Sau khi thanh toán, phần tiền chênh lệch 13.600 đồng được đối tác hoàn trả.

Các vật tư khác như cánh tủ, giá súng, sơn và nhiều phụ kiện phục vụ sản xuất tủ vũ khí, tủ hồ sơ cũng được thực hiện theo phương thức tương tự.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đến lượt mình khai báo, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu Nguyễn Văn Hưng cho rằng các nội dung trên do cấp dưới trình bày không đúng sự thật, thậm chí có yếu tố vu khống và đổ lỗi.

Khi chủ tọa đặt vấn đề không chỉ một mà nhiều bị cáo cấp dưới của Hưng đều khai thực hiện theo chỉ đạo của ông, cựu Chủ tịch công ty Nam Triệu đáp: "Đơn giản là họ đổ hết tội cho tôi thôi".

"Tôi chưa bao giờ biết có nguồn tiền ngoài, càng không biết tiền đó được chi vào việc gì. Cái gì đúng tôi mới ký duyệt. Nhìn lại chứng từ, sổ sách, tôi khẳng định không có việc tôi chỉ đạo sai. Giờ đổ cho tôi thì phải có bằng chứng", bị cáo Nguyễn Văn Hưng trình bày.

Theo cáo trạng, với cách thức nâng khống giá trị vật tư, các bị cáo trong vụ án đã gây thiệt hại tổng số tiền khoảng 24 tỷ đồng.