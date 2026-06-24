Xử lý trường hợp đăng bình luận sai sự thật về việc sáp nhập xóm tại Thái Nguyên

Theo đó, Công an xã Vô Tranh đã làm việc với L.V.V. (SN 1990, trú tại xã Vô Tranh) về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của chính quyền địa phương.

Trước đó, tại một bài viết trên trang mạng xã hội “Vô Tranh Today” về phương án tổng thể sáp nhập các xóm trên địa bàn xã Vô Tranh, L.V.V. đã đăng tải bình luận mang nội dung sai sự thật liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị dân cư.

Công an làm việc với L.V.V.

Làm việc với cơ quan Công an, L.V.V. thừa nhận do nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu đầy đủ về chủ trương và quá trình triển khai của chính quyền địa phương nên đã có những bình luận tiêu cực, không đúng sự thật về việc sáp nhập các xóm.

Nhận thức được hành vi của mình gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, L.V.V. đã chủ động xóa bỏ nội dung bình luận, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và lực lượng chức năng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.