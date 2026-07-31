Cựu Cục phó Nguyễn Thế Việt bị tuyên án 6 năm tù về tội nhận hối lộ

Chiều 31/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả. HĐXX đánh giá, trong vụ án này bị cáo Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chính. Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, các cấp dưới đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Các bị cáo là nhân viên trong công ty của Mạnh thực hiện với vai trò giúp sức.

Theo tuyên án, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA) phải nhận mức án tổng cộng 16 năm 6 tháng tù về 3 tội danh gồm Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thế Việt (đeo kính, áo xanh bên trái) và Nguyễn Năng Mạnh (áo xanh, ngoài cùng bên phải) tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, cựu Giám đốc Công ty MediPhar bị tuyên mức án 10 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Cùng hai tội danh nêu trên, bị cáo Khúc Minh Vũ, cựu Giám đốc công ty Việt Đức phải nhận mức án tổng hợp là 12 năm tù.

Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thế Việt, cựu Phó trưởng ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là cựu Cục phó Giám sát quản lý về Hải quan) mức án 6 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan) nhận mức án 7 năm tù.

Qua xét hỏi và cáo trạng phiên tòa, HĐXX xác định bị cáo Việt đã nhận số tiền 700 triệu đồng để giúp đỡ doanh nghiệp của Nguyễn Năng Mạnh được thông quan nguyên liệu. Nhưng khai báo với tòa, Việt cho rằng đó là "quà cảm ơn" vì giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chứ không đòi hỏi, vòi vĩnh.

Cùng về tội Nhận hối lộ, bị cáo Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục quản lý dược (Bộ Y tế) bị tuyên mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng tù treo đến 3 năm tù giam.

Về phần dân sự, tòa tuyên buộc các lãnh đạo, cổ đông chính của MediUSA phải nộp lại tiền hưởng lợi từ các tội sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kế toán. Trong đó, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Năng Mạnh phải nộp lại số tiền hơn 290 tỷ đồng.