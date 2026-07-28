Kẻ chủ mưu sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả bị đề nghị 15-18 năm tù

Ngày 28/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử với Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó giám đốc Công ty MediPhar) và 13 bị cáo trong vụ sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chính. Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, các bị cáo cấp dưới đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngoài ra, Mạnh còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast với mục đích trốn thuế. Bên cạnh đó, Mạnh còn đưa hối lộ cho các cá nhân có chức trách với số tiền hàng tỷ đồng.

Nguyễn Năng Mạnh tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Các bị cáo là nhân viên trong công ty của Mạnh thực hiện với vai trò giúp sức, chỉ được hưởng lương nên cần phân hóa trách nhiệm hình sự khi lượng hình...

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh mức án: 10-11 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2-3 năm tù về tội Đưa hối lộ (tổng hợp hình phạt là 15-18 năm tù).

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, cựu Giám đốc Công ty MediPhar bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 2-3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (tổng hợp hình phạt là 11-13 năm tù).

Đối với bị cáo Khúc Minh Vũ, cựu Giám đốc Công ty Việt Đức, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 8-9 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 1-2 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (tổng hợp hình phạt là 9-11 năm tù).

Về tội Nhận hối lộ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan), mức án 7-8 năm tù;

Nguyễn Thế Việt, cựu Phó trưởng ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là Cục phó Giám sát quản lý về Hải quan) mức án 5-6 năm tù; Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục quản lý dược (Bộ Y tế) mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ là các cổ đông, thành lập, trực tiếp chi phối và điều hành Công ty MediPhar, MediUSA cùng các doanh nghiệp trong hệ thống.

Các bị cáo bị cáo buộc lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; che giấu, tiêu hủy chứng cứ, tài liệu nhằm đối phó với cơ quan chức năng; đồng thời đưa hối lộ và làm lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ.

Thông qua Công ty MediPhar, MediUSA và các doanh nghiệp trong hệ thống, Mạnh, Hoàng, Vũ bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy của Công ty MediPhar và MediUSA.

Theo cáo trạng, tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và MediUSA từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng. Trong đó, 88 sản phẩm, khoảng 100 tấn, được xác định là hàng giả, có doanh thu hơn 539 tỷ đồng. Mạnh, Hoàng và Vũ bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, Mạnh, Hoàng, Vũ phân công, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỷ đồng, còn hơn 1.792 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách.