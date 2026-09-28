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Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù

Thứ Hai, 17:21, 28/09/2026
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VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm - 17 năm 6 tháng tù với cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng trong vụ án khai thác quặng trái phép.

Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Trong số các bị cáo có Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cũ), nay là tỉnh Lào Cai), người từng được TAND tỉnh Yên Bái tuyên án vô tội.

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Bị cáo Đinh Tiến Hùng (áo kẻ caro) tại phiên tòa diễn ra ở TAND tỉnh Yên Bái. 

Trong vụ án, 10 bị cáo bị truy tố về các tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, gồm: Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, tỉnh Yên Bái (cũ), nay là tỉnh Lào Cai); Lăng Đức Hân (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm - Công ty Ngọc Tâm); Nguyễn Văn Hậu (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy); Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1965) và Bùi Mạnh Hùng (SN 1952, cùng là Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy);

Bùi Minh Đức (SN 1969, công nhân Công ty Ngọc Tâm); Trần Đắc Việt (SN 1970, thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm); Nguyễn Văn Báu (SN 1969, bảo vệ Công ty Ngọc Tâm); Lưu Bằng Đoàn (SN 1972, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội, cùng là lao động tự do).

Tại phiên tòa ở TAND TP Hà Nội, bị cáo Đinh Tiến Hùng thừa nhận phạm tội. Bị cáo Hùng khẳng định lời khai trước tòa là không bị đe dọa, là tự nguyện, khách quan. 

Căn cứ cáo trạng, hồ sơ, tài liệu và diễn biến tại tòa, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng 13-14 năm tù về tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, 3 năm - 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hình phạt bị đề nghị là 16 năm - 17 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị phạt từ thấp nhất 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, đến cao nhất là 17 năm - 18 năm 6 tháng tù.

Khai thác quặng trái phép

Theo cáo trạng, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nên từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc, thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng và phân chia lợi nhuận.

Theo đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận; 2/3 lợi nhuận còn lại thuộc Công ty Tuyên Huy, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Mạnh Hùng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ. Lăng Đức Hân được phân công làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng; lợi dụng việc thi công làm đường để xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ, nhưng sau đó sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng.

Công ty Ngọc Tâm được cấp phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt xuất kho vượt số lượng được cấp phép, tổng cộng 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng khối lượng đá chứa chì - kẽm mà các bị cáo đã khai thác là hơn 1.096 tấn, trị giá hơn 2.026 tỉ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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