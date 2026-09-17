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Khởi tố vụ án khai thác gỗ trái phép ở rừng Khuổi Khinh, Thái Nguyên

Thứ Năm, 19:44, 17/09/2026
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VOV.VN - Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Khai thác gỗ trái phép trong rừng Khuổi Khinh

Ngày 17/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép là gỗ tự nhiên tại khu vực rừng Khuổi Khinh, thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Nghĩa Tá.

Theo tài liệu xác minh, khu vực rừng này do ông Bàn Văn Thành mua lại từ bà Trần Thị Được từ năm 2024, với diện tích khoảng 10ha. Đến khoảng tháng 3/2026, ông Thành thỏa thuận bán số gỗ tự nhiên tại khu rừng cho Triệu Phùng Hoan và Ma Văn Hoàng với giá 70 triệu đồng.

Sau khi mua rừng, Hoan và Hoàng thống nhất tìm người tổ chức khai thác gỗ. Hoan liên hệ với Hoàng Trung Tuấn để thuê khai thác với giá 300.000 đồng/m³. Tuấn sau đó gọi thêm một số người cùng tham gia khai thác, vận chuyển gỗ.

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Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên làm rõ vụ khai thác gỗ trái phép

Dùng cưa lốc hạ cây, vận chuyển gỗ bằng xe tắc tơ

Trong quá trình khai thác, các đối tượng sử dụng cưa lốc để hạ cây gỗ tự nhiên. Số gỗ sau khi khai thác được cắt thành từng khúc, tập kết rồi vận chuyển bằng xe tắc tơ ra khỏi khu vực rừng.

Qua xác minh, cơ quan Công an thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán và vận chuyển số gỗ tại khu vực rừng Khuổi Khinh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Vụ án xảy ra tại lô 1t, khoảnh 1, tiểu khu 302, khu rừng Khuổi Khinh, thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Nghĩa Tá, được điều tra theo Khoản 2, Điều 232 Bộ luật Hình sự.

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Bắt tạm giam 3 đối tượng phá hoại rừng sản xuất

VOV.VN - Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về tội “hủy hoại tài sản”, liên quan đến vụ việc phá hoại cây rừng của Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên.

Danh Thiết/VOV.VN
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