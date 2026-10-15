Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị truy tố

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị truy tố với cáo buộc ký các văn bản cho Công ty Thiên An Phát khai thác mỏ cát trái quy định, gây thất thoát hơn 5,18 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Ông Lê Đức Giang (trái) và ông Phạm Văn Hoành tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong số các bị can, ông Lê Đức Giang (53 tuổi), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị truy tố về tội danh trên là các ông Phạm Văn Hoành (58 tuổi), cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi), cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TN&MT và Nguyễn Văn Tâm (49 tuổi), cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can khác bị truy tố trong vụ án gồm có Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát; Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm...

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết việc chuyển nhượng quyền khai thác và cấp giấy phép cho Công ty Thiên An Phát, ông Lê Đức Giang cùng các cán bộ liên quan đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,18 tỷ đồng.