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Đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 đối tượng liên quan

Thứ Ba, 15:50, 22/09/2026
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VOV.VN - Shark Thủy (tức Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Egroup) vừa bị lực lượng chức năng đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (viết tắt là Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

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Ông Nguyễn Ngọc Thủy, được biết tới với biệt danh 'Shark Thủy', Chủ tịch HĐQT Egroup

Đề nghị truy tố 29 bị can

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số: 88/QĐ-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong số này có các bị can: Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup) Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán Công ty Egroup); Tống Thị Kim Liên, (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần)...

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Trọng Phú/VOV.VN
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