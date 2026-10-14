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Shark Bình bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan tiền điện tử Antex

Thứ Tư, 10:48, 14/10/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án tiền điện tử Antex cùng 12 bị can khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ - tài chính đã cùng các bị can khác đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex để nhận, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với số tiền đặc biệt lớn. 

shark binh bi de nghi truy to trong vu an lien quan tien dien tu antex hinh anh 1
Shark Bình (áo xanh) sau khi bị bắt.

Nhằm thu hút người tham gia, nhóm đã cho phát hành khoảng 33,2 tỷ token Antex (tiền điện tử) và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.

Ngoài Nguyễn Hòa Bình, còn có 12 người khác cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án, như Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy, trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...

Cơ quan điều tra còn xác định, trong quá trình điều hành hoạt động của công ty CP kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài lợi nhuận doanh thu gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền là hơn 4,3 tỷ đồng.

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Shark Bình, Mr Pips và Mr Hunter hầu tòa vào ngày 26/10

VOV.VN - Tổng cộng 188 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử ngày 26/10 tới đây trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Trong đó có Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, cùng Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình).

Trọng Phú/VOV.VN
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