Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng hầu tòa, xét xử vắng mặt 2 bị cáo

Nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan dự phiên tòa

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, có mặt đại diện các cơ quan, công ty: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các đơn vị trực thuộc gồm: Cục Quản lý xây dựng công trình, Ban Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi số 1, 2, 4, 8…; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Khánh An; Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam… cùng hàng chục người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. Gần 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo có tại phiên tòa.

Trong số 23 bị cáo, có 13 bị cáo thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 1959, cựu Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (SN 1958, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (SN 1964, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) và 10 bị cáo khác.

Xét xử vắng mặt hai bị cáo

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Hải Thanh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã. TAND TP Hà Nội đã ra Thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật, nhưng chưa có kết quả. Bị cáo Lê Quang Thế có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Sau khi tham khảo ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa…, Hội đồng xét xử đã chấp thuận đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Thế, quyết định xét xử vắng mặt 2 bị cáo Lê Quang Thế và bị cáo Thanh (đang trốn truy nã).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty Hoàng Dân) đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục QLXDCT nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Bị can Nguyễn Văn Dân vi phạm đấu thầu bằng cách chi tiền để các Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp của mình có lợi thế trúng thầu.

Theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng. Việc ông Dân vi phạm đấu thầu đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, liên quan dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An).