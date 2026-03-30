Hôm nay, xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo

Thứ Hai, 05:08, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 23 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị liên quan.

hom nay, xet xu cuu thu truong hoang van thang va 22 bi cao hinh anh 1
Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng 

Phiên toà dự kiến bắt đầu vào lúc 8h30' và kéo dài liên tục đến ngày 8/4. Chủ toạ phiên toà là Thẩm phán Lê Quang Chiều. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm là 5 Kiểm sát viên.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ Hoàng Văn Thắng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị truy tố cùng tội danh là các bị can Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị cáo buộc phạm 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục QLXDCT nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Bị can Nguyễn Văn Dân vi phạm đấu thầu bằng cách chi tiền để các Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp của mình có lợi thế trúng thầu.

Theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng. Việc ông Dân vi phạm đấu thầu đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, liên quan dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An).

Trọng Phú/VOV.VN
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia
VOV.VN - Sập bẫy "việc nhẹ lương cao" rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, 343 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền "dự án" tại Công ty Đại Phúc Real

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Địa ốc Đại Phúc Real (viết tắt là Công ty Đại Phúc Real) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 14/11/2025.

Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng tại giao lộ DA2 - N6, phường Thới Hòa, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

