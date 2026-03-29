Khởi tố giám đốc công ty sản xuất đường cát giả

Chủ Nhật, 22:32, 29/03/2026
VOV.VN - Công an Đồng Tháp khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Cam (sinh năm 1988, cư ngụ tại khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm (đường cát)”.

Giám đốc công ty sản xuất đường cát giả bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 14/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái nằm trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện công ty đang có hành vi san chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao đường có in chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ sang các bao bì có in nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đăk Lắk và Công ty cổ phần mía đường 333, loại 50kg/bao thành phẩm để đưa lên xe ô tô tải chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn đường cát Quốc Thái, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có dấu hiệu sản xuất đường cát giả, đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm mất ổn định thị trường hàng hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp đường giả Công ty Quốc Thái
Truy tố "ông trùm" trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả
Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh vừa bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

